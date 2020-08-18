Коронавирус мутировал: новый штамм в 10 раз опаснее – Bloomberg

Коронавирус новости - Найден новый штамм, который в 10 раз опаснее / pixabay.com

В Малайзии и на Филиппинах среди случайных образцов COVID-19 обнаружили новый штамм коронавируса.

Ученые предполагают, что новый штамм COVID-19, который уже получил обозначение D614G, может оказаться гораздо более заразным, чем коронавирусная инфекция. Соответственно, он будет быстрее распространяться. То есть опасность возрастает, пишет Bloomberg.

Впрочем, медики призывают не паниковать раньше срока.

Читайте такжеСимптомы коронавируса: врачи разложили по полочками этапы заболевания Covid-19"Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразность, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так", – отметила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

В то же время глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла сообщил, что штамм D614G предположительно в 10 раз заразнее своего "родителя". При этом новый штамм грозит свести на нет все работы по разработке вакцины от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 18 августа, в Украине зафиксированы 94436 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1616.