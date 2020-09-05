Коронавирус мутирует каждые две недели - вирусолог

Коронавирус мутирует каждые две недели / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире более 870 тысяч человек и стал самым огромным испытанием мировой науки. Коронавирус SARS-Cov-2 получает новую мутацию в каждой линии передачи за две недели. Пока изменения незначительные, однако, если будет нарушена структура вируса, тест-системы начнут давать сбой.

Об этом заявил вирусолог Георгий Базыкин в интервью КП.

По его словам, коронавирус мутирует очень быстро. В среднем в каждой линии передачи SARS-Cov-2 от одного носителя к другому новая мутация появляется каждые две недели. Каждый третий заражённый имеет немного изменённый вариант вируса.

"Мы знаем, что этот вирус использует РНК в качестве своего генетического материала и вправду очень быстро изменяется. Он получает в среднем одну мутацию в каждой линии передачи за две недели. А среднее время передачи от человека к человеку – около пяти дней. В среднем после двух-трех передач случается одна мутация. Если Маша заразила Диму, Дима заразил Таню, то Таня заразит следующего человека уже немножечко другим вариантом. Чем больше людей передает вирус друг другу, тем большее суммарное число разных мутаций возникает", - объяснил Базыкин.

Он подчеркнул, что "сейчас нет стопроцентно убедительных свидетельств, что свойства хотя бы у каких-то вариантов вируса существенно отличаются".

"Известна всего одна мутация, для которой есть предварительные свидетельства, что она влияет на способность вируса передаваться от одного человека другому. Говоря научным языком, это мутация D614G, она произошла в гене, который отвечает за выработку так называемого спайк-белка, торчащего из вирусной частицы наружу", - уточнил эксперт.

Читайте такжеЗаразиться коронавирусом в автобусе: ученые сделали неутешительный выводРезюмируя, Базыкин обратил внимание на то, что нынешние тест-системы для диагностики COVID-19 основаны на предположении, что коронавирус имеет определенную последовательность нуклеотидов (фрагментов генома вируса. - Ред.).

"Если эта последовательность изменится, тест-системы могут начать работать хуже", - резюмировал эксперт.

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