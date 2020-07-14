Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности

Не стоит надеятся, что нам поможет ослабление свойств вируса без вакцины / Reuters

Китайский коронавирус, который заразил уже более 13 миллионов человек во всем мире, относится к тем вирусам, которые мутируют с огромной скоростью.

Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Радио Комсомольская правда.

По его словам, большинство мутаций не сказываются на свойствах вируса. Фактически это означает, что несмотря на мутации, более патогенным вирус не становится.

"Изменение генетического аппарата называется мутацией. И это действительно мутация. Многие вирусы мутируют. А коронавирус относится к тем вирусам, которые мутируют с огромной скоростью, так что неудивительно, что есть изменения генома. Большинство мутаций не сказываются на свойствах вируса", - отметил эксперт.

Читайте такжеНормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемииКрючков добавил, что со временем вирус приобретает большую способность заражать, но меньшую патогенность – то есть меньшую способность заражать организм, и в том числе вызывать смертельный исход.

"Но вопрос – с каким временем. Это не горизонт нескольких месяцев. Чтобы это произошло, нужно, чтобы вирус прошел через большое количество людей. И должно пройти достаточно времени, точно сказать не можем, но это много месяцев", - добавил иммунолог.

При этом он отметил, что не стоит надеятся на то, что нам поможет ослабление свойств вируса без вакцины.

"Сейчас нужно действовать проактивно, а не ждать милости от природы или чуда. Хотя и изменение свойств вируса может происходить – это нормально", - резюмировал иммунолог.

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