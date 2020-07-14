УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности

Со временем вирус приобретает большую способность заражать, но меньшую патогенность.

14 июля 2020, 08:32

коронавирус,вакцина
Не стоит надеятся, что нам поможет ослабление свойств вируса без вакцины / Reuters

Китайский коронавирус, который заразил уже более 13 миллионов человек во всем мире, относится к тем вирусам, которые мутируют с огромной скоростью.

Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Радио Комсомольская правда.

По его словам, большинство мутаций не сказываются на свойствах вируса. Фактически это означает, что несмотря на мутации, более патогенным вирус не становится.

"Изменение генетического аппарата называется мутацией. И это действительно мутация. Многие вирусы мутируют. А коронавирус относится к тем вирусам, которые мутируют с огромной скоростью, так что неудивительно, что есть изменения генома. Большинство мутаций не сказываются на свойствах вируса", - отметил эксперт.

Читайте такжеНормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемииКрючков добавил, что со временем вирус приобретает большую способность заражать, но меньшую патогенность – то есть меньшую способность заражать организм, и в том числе вызывать смертельный исход.

"Но вопрос – с каким временем. Это не горизонт нескольких месяцев. Чтобы это произошло, нужно, чтобы вирус прошел через большое количество людей. И должно пройти достаточно времени, точно сказать не можем, но это много месяцев", - добавил иммунолог.

При этом он отметил, что не стоит надеятся на то, что нам поможет ослабление свойств вируса без вакцины.

"Сейчас нужно действовать проактивно, а не ждать милости от природы или чуда. Хотя и изменение свойств вируса может происходить – это нормально", - резюмировал иммунолог.

Как сообщал Главред, в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

коронавирус коронавирус новости Вакцина новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

08:56
Коронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысяч
08:46
В Киеве подскочило количество больных коронавирусом
08:32
Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности
08:25
Похороны Радикальной партии, или Что Тимошенко и Ляшко будут делать вместе мнение
08:23
Под Горловкой боевики устроили засаду: расстреляли эвакуационную группу Видео
07:58
Нормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемии
07:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
07:34
В ВОЗ рассказали, кто меньше всего рискует заразиться COVID-19
07:01
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
06:53
Кто из "слуг народа" способен раздавить Кличко на мэрских выборах мнение
06:32
"Только вперед ногами": экс-депутат Госдумы рассказал, когда уйдет Путин
06:02
Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото Фото
05:30
"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границу
05:03
Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте Видео
04:26
"Секси": Злата Огневич в прозрачном белье завела сеть
04:01
Чья-то больная фантазия: 5 дурацких мифов об уходе за волосами
03:42
Спасение близко: названы сроки начала производства вакцины от COVID-19 Видео
02:55
Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса Видео
02:18
Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров
01:37
"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять