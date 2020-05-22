Область с худшими показателями по Covid-19 ослабила карантин

Коронавирус на Буковине – Черновицкая область ослабила карантин / УНИАН

Несмотря на заявление МОЗ, что Черновицкая область не готова к смягчению карантина (в целом, в Украине 12 таких территорий) – областные власти решили ослабить карантин. В Черновицкой области с 22 мая смягчили особый режим въезда и выезда на территорию региона.

"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", – объявил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По последним данным, в Украине зафиксировано 20148 случаев заболевания короновирусной инфекцией Covid-19, из них на Буковине – 2905 человек. Это самый большой показатель среди всех областей страны.

Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

В частности, в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.

Также в 13 регионах власти разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки. Черновицкая область в их число не попала.