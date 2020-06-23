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Рассадник инфекции: как не заразиться COVID-19 на море и в реке – врач

Отдых на море 2020 сопряжен с риском подхватить коронавирус. Как не стать жертвой смертоносной заразы – объяснил врач-иммунолог.

23 июня 2020, 17:11
Коронавирус на пляже - как не подцепить COVID-19 на море и в реке
Коронавирус на пляже - как не подцепить COVID-19 на море и в реке / Фото 100dorog.ru

Отдых на море, на озере, у реки или иного водоема является любимым летним времяпрепровождением большинства украинцев. Однако в 2020 году пляжный сезон омрачает риск подхватить коронавирус. Многие знаменитые курорты в Украине уже стали эпицентрами распространения COVID-19.

"Если на каждом квадратном метре по человеку, то тогда пляжи действительно могут стать рассадником и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то я не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом – это небо и земля с позиции риска", – пояснил в комментарии Обозревателю врач-иммунолог Борис Донской.

Читайте такжеВ Кирилловке на пляже не протолкнуться, о социальной дистанции все забыли - видеоТо есть подцепить коронавирус в воде почти нереально: неважно какая это вода – морская или речная. А вот сами пляжи остаются зоной повышенного риска, если там не соблюдается социальная дистанция.

"Трудно представить, какое количество слизи человек должен выделить в воду, чтобы эта вода стала реально опасной для другого человека, по крайней мере, для того, кто ее не пьет. Разведение довольно активно снижает концентрацию вируса", – добавил эксперт.

Ранее Донской назвал главный очаг заражения COVID-19 в Украине. Чтобы уменьшить число новых заражений, украинцы должны принципиально изменить свою манеру поведения.

Напомним, комментируя возможность заразиться коронавирусом в водоеме, эксперт назвал слабое место COVID-19. На данный момент не доказано, что коронавирус может распространяться из-за употребления воды.

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