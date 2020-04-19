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На Прикарпатье объяснили лидерство по смертности от коронавируса

19 апреля 2020, 21:05

Чиновники уверяют, что статистика в области - максимально близка к реальности.

Скорая, коронавирус
Статистика в области - максимально близка к реальности / УНИАН

Ивано-Франковская область остается лидером среди регионов Украины по смертности из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Каждая четвертая смерть в Украине от COVID-19 на Прикарпатье, всего умерших в области уже 37 человек.

По словам местных чиновников, высокая смертность в регионе не из-за халатности врачей или нехватки медпрепаратов. На Прикарпатье, мол, ПЦР-диагностику делают несколько лабораторий, поэтому удается диагностировать максимальное количество больных. Следовательно, статистика - максимально близка к реальности.

"Сравнивать в этом случае, если с Буковиной, то у нас в два раза больше ПЦР-диагностики этих образцов. Ну, показано так - мы скрывать не имеем никаких прав", - сказал временный исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

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Напомним, ранее украинские медики шокировали размером мизерных зарплат во время карантина.

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