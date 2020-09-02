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Коронавирус на работе: в Минздраве рассказали, кого отпустят на самоизоляцию

2 сентября 2020, 10:47

Решение о самоизоляции принимают эпидемиолог и семейный врач.

Степанов
Государство обязано бесплатно тестировать всех, кто имеет симптомы коронавируса, заявил Степанов / УНИАН

Украинские работодатели не имеют права отказывать работникам, у которых есть симптомы коронавируса, пойти на саомоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 сентября.

Глава Минздрава уточнил, что решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач.

"Решения принимаются в соответствии с утвержденным в Минздраве стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач должен выписать больничный. Самоизоляция происходит в течение 14 дней. Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать тест на собственные средства нет", – отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что государство обязано бесплатно тестировать всех, кто имеет симптомы коронавируса. Также, при определенных условиях, это контактные лица.

"Работодатель, который требует это делать, не имеет на это права", – резюмировал Степанов.

Читайте такжеВ Минздраве уточнили правила обучения в вузах на период карантина

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия госпитализации пациента с подозрением на COVID-19.

Коронавирус в Украине 2 сентября

По состоянию на среду, 2 сентября, в Украине были зафиксированы 125 798 случаев заражения китайским коронавирусом.

За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 495.

Жертвами COVID-19 стали 2 656 человек (+51 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 58 817 человек (+1015 за сутки).

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