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Коронавирус на вынос: как не заразиться, покупая кофе в ларьке

7 мая 2020, 08:40

Покупая кофе, теоретически есть шанс заразиться COVID-19.

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Крышку стакана стоит продезинфицировать / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако уже с 11 числа ожидается некоторое смягчение ограничительных мер. В частности, возобновить работу смогут заведения питания на вынос и летние площадки ресторанов и кафе. В Киеве уже с 5 мая разрешили открыться МАФам по реализации фастфуда. А это значит, что украинцы после длительного перерыва получили возможность не варить дома кофе, а купить стакан ароматного латте.

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, каковы шансы заразиться коронавирусом при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

"Риск есть. Он минимальный, но он есть", – сказал эксперт украинским СМИ.

По словам Бережнова, теоретически возможно заразиться, купив кофе, но практически невозможно заразиться через стакан.

"Продавец возьмет стакан, нальет кофе, закроет и всё. А вы можете то место, которое будете прикладывать к губам, "сосочек" на крышке, протереть", – посоветовал медик.

Для дезинфекции крышки можно воспользоваться влажной спиртовой салфеткой или обычной сухой, смоченной спиртовым раствором дезинфектора с содержанием спирта не менее 60%.

"Но если вы боитесь, то лучше вообще не покупать кофе в ларьках", – отметил Бережнов.

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Напомним, ранее ученые определили еще одну группу риска для коронавируса. Кроме того, эксперты пояснили, как дезинфицировать руки при помощи хлора. 

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