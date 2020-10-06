Коронавирус "напал" на Раду: Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19

Дмитрий Разумков рассказал о ситуации с коронавирусом в Раде / Фото: УНИАН

Коронавирус в Украине вошел в раж и атакует даже депутатов. По состоянию на 6 октября коронавирусом болеют 22 депутата Верховной Рады, заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

"22 народных депутата Украины находятся на больничном с подтвержденным Covid-19. Всего 52 человека за весь этот промежуток времени или переболели, или, к сожалению, болеют сейчас", – сказал он.

По словам спикера парламента, это высокий показатель, он вызван тем, что нардепы много общаются с избирателями.

"Профессия накладывает отпечаток", – констатировал спикер.

Но Верховная Рада не уходит на карантин, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

Отметим, 5 октября Зеркало недели со ссылкой на источники сообщило, что диагноз Covid-19 подтвердили у 49 народных депутатов. Также болеют 26 сотрудников парламентского аппарата. По данным издания, болезнь оказалась летальной для одной из сотрудниц секретариата Рады.

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