Коронавирус "напал" на Раду: Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19

Верховная Рада не уходит на карантин, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, отметил спикер парламента.
Коронавирус в Украине вошел в раж и атакует даже депутатов. По состоянию на 6 октября коронавирусом болеют 22 депутата Верховной Рады, заявил глава парламента Дмитрий Разумков.
Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала 112 Украина.
"22 народных депутата Украины находятся на больничном с подтвержденным Covid-19. Всего 52 человека за весь этот промежуток времени или переболели, или, к сожалению, болеют сейчас", – сказал он.
По словам спикера парламента, это высокий показатель, он вызван тем, что нардепы много общаются с избирателями.
"Профессия накладывает отпечаток", – констатировал спикер.
Но Верховная Рада не уходит на карантин, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, подчеркнул он.
Отметим, 5 октября Зеркало недели со ссылкой на источники сообщило, что диагноз Covid-19 подтвердили у 49 народных депутатов. Также болеют 26 сотрудников парламентского аппарата. По данным издания, болезнь оказалась летальной для одной из сотрудниц секретариата Рады.
Коронавирус в Верховной Раде – о чем сообщалось ранее:
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус.
- 1 октября стало известно, что нардеп от Слуги народа Жан Беленюк подхватил опасный коронавирус.
- 29 сентября пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус.