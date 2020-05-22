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Глава бюджетного комитета Рады заразился коронавирусом

22 мая 2020, 23:29

Covid-19 обнаружили у Юрия Аристова.

Юрий Аристов
Депутат заболел коронавирусом / Фото: Юрий Аристов / Facebook

Народный депутат от партии Слуга народа и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусом.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - сообщил 22 мая народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

Дополнительная информация о симптомах и течении болезни политика пока не сообщается.

Как известно, Аристов - украинский предприниматель, до избрания народным депутатом Украины был генеральным директором ООО Атлантик-ЮММА. Он основатель данной компании, которая является крупнейшим импортером свежей рыбы и морепродуктов, занимается переработкой рыбы и морепродуктов, оптовой и розничной торговлей океанической и морской рыбы. Известно, что жена Аристова Марина Дурицкая – участница шоу Холостяк в 2010 году. Пара воспитывает троих детей.

Как ранее сообщалось, у Олега Мейдича, народного депутата IX созыва (фракция Батькивщина ‒ политсила Юлии Тимошенко) диагностировали китайский коронавирус Covid-19.

Напомним, ранее нардеп и представитель фракции Оппозиционная плаформа За Життя Нестор Шуфрич рассказал, что среди членов парламента коронавирусом переболело 11 человек.

Самым известным стал случай нардепа-мажоритарщика из Луганской области Сергея Шахов (группа Довира). По словам народного избранника, он заразился Covid-19 во время визитов во Францию и Швейцарию.

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