Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп

Дворец спорта переоборудуют в госпиталь / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 4 тысячи случаев заражения, при этом резко возросло число госпитализаций. В настоящее время власть готовится к новой вспышке коронавируса и перегрузке больниц. Поэтому при необходимости киевский Дворец спорта могут переоборудовать в инфекционный госпиталь, сообщил депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Об этом сообщает ТСН.

Радуцкий уточнил, что по приказу президента Владимира Зеленского в Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", — подчеркнул нардеп.

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