Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 4 тысячи случаев заражения, при этом резко возросло число госпитализаций. В настоящее время власть готовится к новой вспышке коронавируса и перегрузке больниц. Поэтому при необходимости киевский Дворец спорта могут переоборудовать в инфекционный госпиталь, сообщил депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Об этом сообщает ТСН.
Радуцкий уточнил, что по приказу президента Владимира Зеленского в Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.
"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", — подчеркнул нардеп.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября включительно.
- По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировали 265 454 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4420 новых диагнозов Covid-19.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.