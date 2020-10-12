УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп

12 октября 2020, 09:58

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей.

Дворец спорта Киев
Дворец спорта переоборудуют в госпиталь / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 4 тысячи случаев заражения, при этом резко возросло число госпитализаций. В настоящее время власть готовится к новой вспышке коронавируса и перегрузке больниц. Поэтому при необходимости киевский Дворец спорта могут переоборудовать в инфекционный госпиталь, сообщил депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Об этом сообщает ТСН.

Радуцкий уточнил, что по приказу президента Владимира Зеленского в Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", — подчеркнул нардеп.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
  • 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября включительно.
  • По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировали 265 454 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4420 новых диагнозов Covid-19.
  • 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.

новости Украины Михаил Радуцкий коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:40
Евросоюз решает, как наказать россиян из-за отравления Навального Новичком
10:40
Три победы России в Нагорном Карабахе мнение
10:21
Зеленский допустил уход с поста президента Украины Видео
10:09
Зеленский признал, что не выполнил обещание завершить войну Видео
09:58
Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп Видео
09:54
Яйца: названы 10 интересных фактов Видео
09:29
Трамп надумал до выборов заключить ядерную сделку с Россией - СМИ Видео
09:19
Коронавирус в Киеве за сутки заразил почти в три раза меньше людей, чем днем ранее Видео
09:18
Борьба центра и регионов: эксперты спрогнозировали схватку на местных выборах Видео
09:09
Как избавиться от боли при месячных дома: названы способы Видео
08:59
Выселение студентов из общежитий на период дистанционки: в МОН уточнили позицию Видео
08:52
Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных Видео
08:40
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
08:39
Как Великобритания втюхала Украине устаревшие технологии за $1,6 млрд мнение
08:24
Новые зоны карантина в Украине с 12 октября: где действует жесткий карантин Видео
08:10
Сколько длится простуда и когда нужно бить тревогу: медики дали ответ Видео
08:05
Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября Видео
08:04
Коллапс не за горами. Как 10 тысяч больных в день и нехватка медиков загонят Украину в угол
07:59
Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19
07:23
В РФ отчитались о первых результатах испытаний "живой" вакцины от Covid-19
07:04
Протесты в Беларуси: Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом Видео
06:55
Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине мнение
06:28
В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото Фото
06:03
Астролог назвал обжор №1 по знаку Зодиака Видео
05:27
Коронавирус ударил с новой силой: эксперт назвал главную причину Видео
05:09
"Можно убить целую дивизию": эксперт выдвинул неожиданную версию отравления Навального Видео
04:23
Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото Фото
03:50
Эксперт раскрыл планы Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
03:02
Учиться и учиться: что стоит почерпнуть из порно
02:15
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
01:34
Какие продукты выстроят барьер между организмом и простудой
00:55
Адвокат объяснил, как Кремль намерен блокировать въезд Навальному в Россию Видео
00:05
Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября Видео
11 октября, воскресенье
23:51
Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления Видео
23:21
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: в Слуге народа назвали главный аргумент Видео
22:58
Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19 Видео
22:34
Срочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности Видео
22:28
Врач рассказал всю правду о ситуации с Covid-19 в Киеве Видео
22:02
Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе Видео
21:51
Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку Видео
21:48
Названа самая полезная крупа
21:20
"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма
21:01
"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине Видео
20:46
Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса
20:17
Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19 Видео
20:03
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе Видео
19:51
Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ Видео
19:49
В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин
19:32
"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО
19:03
Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять