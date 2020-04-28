Ученые спрогнозировали неожиданный эффект пандемии коронавируса

Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса / УНИАН

В Британии ученые Университета Центрального Ланкашира в результате исследований сделали вывод, что пандемия коронавируса в будущем серьезно ослабит сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как сообщает издание The Conversation со ссылкой на результаты исследований, 83% жителей Британии более регулярно начали соблюдать гигиену.

Кроме того, возникновение вспышек гриппа предотвращает карантин в учебных заведениях, а особенно в школах. Дети из-за слабого иммунитета и частых социальных контактов наиболее подвержены заболеванию.

Также эксперты отмечают, что люди уже привыкли к социальной дистанции и в будущем это благотворно повлияет по эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, в Британии резко возросло количество поступающих в больницу несовершеннолетних, у которых вместе с коронавирусом выявляют воспаление, и медики его связывают с Covid-19.

Как ранее сообщалось, коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление.