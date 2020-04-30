Эксперт пояснила, как солнечные ванны помогут защититься от Covid-19

Солнечные ванны полезны при пандемии коронавируса / 1zoom.ru

В Австралии ученые пришли к выводу, что регулярное пополнение в организме витамина D усиливает защитные свойства организма и помогает в борьбе с коронавирусом.

Австралийский специалист, доктор Рейчел Нил в интервью Daily Mail отметила, что пополнить запас вещества в организме помогут ежедневные десятиминутные солнечные ванны.

"Такой достаточно простой способ позволяет поддерживать необходимое количество витамина D, образуемого в коже под воздействием лучей. В результате можно значительно повысить свою устойчивость к респираторным инфекциям", — считает доктор Рейчел Нил.

Читайте такжеЭксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19Эксперт отмечает, что в эксперименте участвовали 78 тысяч пациентов. Результат показал, что люди с пониженным уровнем витамина D более восприимчивы к вирусным заболеваниям и тяжелее их переносят.

"Принимая солнечные ванны, ориентируйтесь на климат. В теплом - принимайте их по 10 минут, в более прохладном — по 15", — поделилась способом эксперт.

По словам медика, не следует злоупотреблять солнцем, поскольку избыток витамина D может провоцировать нарушения в работе организма.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.