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Коронавирус не отпускает Киев: число больных рвануло вперед

1 ноября 2020, 08:55

В Киеве COVID-19 за сутки нашли у более 680 человек.

В столице рвануло вперед количество больных коронавирусом – Коронавирус Киев статистика
В Киеве рвануло вперед количество больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Киеве – COVID-19 – в субботу, 31 октября, диагностировали почти у 700 человек.

За сутки вирус нашли у 689 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В ведомстве добавили, что стало известно о смерти еще 12 заболевших.

По данным СНБО, в столице коронавирусом болеют 627 человек, а подозревают наличие COVID-19 у 497 человек.

Коронавирус – статистика по Киеву на 1 ноября:

  • Общее количество обнаруженных больных – 38 тысяч 238 человек (+689);
  • Общее количество выздоровевших – 12 тысяч 912 человек (+50);
  • Общее количество жертв – 778 человек (+12).
В столице рвануло вперед количество больных коронавирусом – Коронавирус Киев статистика
В Киеве рвануло вперед количество больных коронавирусом / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua
  • Напомним, коронавирус в Киеве 30 октября нашли у 781 человека – это был суточный антирекорд.
  • Рекордное количество жертв COVID-19 в столице обнаружили 20 октября – скончались 23 пациента.

Справка. В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.

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