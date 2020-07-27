Врач рассказал, чем отличается пневмония из-за COVID-19 от обычной

Без помощи медиков больной человек отличить эти пневмонии не может / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

Коронавирус, который заразил почти 16 миллионов людей во всем мире, поражает легкие. При этом коронавирусная пневмония существенно отличается от обычной.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Павел Сильковский, который и сам переболел COVID-19, в интервью ТСН.

По его словам, если сделать компьютерную томографию, то видно, что практически во всех случаях у пациентов с COVID-19 есть поражение легких. У кого-то эти изменения могут быть значительными, у кого-то – нет.

"Пневмония из-за коронавируса отличается от обычной, потому что это другой источник поражения. Это как, к примеру, ожог температурой и ожог кислотой. Это - ожог и это тоже ожог. Но они отличаются тем, как протекают. Так же и в этом случае: воспаление есть и там, и там, но там воспаление вызвал вирус, а в нашем случае – бактерия", - рассказал Сильковский.

При вирусном поражении легких, если оно незначительное, то организм справляется и ликвидирует все эти участки самостоятельно, без использования лекарств.

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф о коронавирусе"Без помощи медиков больной человек отличить эти пневмонии не может. Если появилась одышка в покое, есть ощущение нехватки воздуха, то это сигнал, что в домашних условиях больше лечиться не стоит и нужно ехать в больницу", - добавил врач.

Как сообщал Главред, ранее доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец рассказал, что пневмония в случае заражения китайским коронавирусом COVID-19 может развиться очень быстро - в течение 5-7 часов.