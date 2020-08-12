Как уничтожить коронавирус дома и в офисе: ученые дали совет

Ученые советуют проветривать помещение 6 раз / Reuters

Чтобы не допустить циркуляции коронавируса внутри помещения – дома или в офисе – нужно проводить регулярное проветривание комнаты с целью избавления от застоявшегося воздуха и ликвидации патогена вируса.

Об этом сообщает The Conversation.

По мнению американского ученого из Университета Колорадо в Боулдере Шелли Миллера, если внутри помещения находится несколько человек, комнату нужно проветривать 6 раз с целью обеспечения оптимального процесса воздухообмена. В офисах подобные действия можно осуществлять через систему вентиляции, а в домах и квартирах путем открывания окон и дверей.Читайте такжеУченый рассказал, кому заражение COVID-19 не грозит

При эпидемии COVID-19 воздух нужно обновлять еще чаще. Ученым в ходе практического эксперимента удалось выяснить, что при 9-разовом проветривании в больнице Гонконга в 2016 году удалось снизить распространение таких вирусов, как H1N1, MERS и SARS. В некоторых случаях, когда нет возможности провести вентиляцию, окна и двери нужно чаще оставлять открытыми.

Для того чтобы выяснить, достаточен ли уровень воздухообмена в помещении для предотвращения циркуляции вирусов, нужно измерить уровень концентрации углекислого газа. На улице этот показатель составляет немного больше 400 частей на миллион, в проветриваемых помещениях это 800 частей на миллион.

Как подчеркивает Миллер, во избежание заражения COVID-19 нужно, чтобы показатель воздуха находился на уровне ниже 600 частей на миллион. Определить показатели можно при помощи датчика, точность которого в пределах 50 pmm.Читайте также"Даже не дошли до этого": у Трампа подвергли критике вакцину от COVID-19 из России

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