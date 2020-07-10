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COVID-19 может провоцировать редкую и смертельную болезнь – ученые

В зоне риска – дети.

10 июля 2020, 04:26
мозг
Коронавирус может провоцировать воспаление головного мозга / flickr.com/photos/dalbera

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что китайский коронавирус, который заразил по состоянию на 9 июля более 12 миллионов человек во всем мире, может привести к редкому и иногда смертельному состоянию – острому диссеминированному энцефаломиелиту (ADEM).

Научная статья, посвященная новому исследованию ученых, опубликована в журнале Brain, передает Рамблер.

Исследователи выяснили, что у некоторых пациентов с COVID-19 нет респираторных симптомов, однако наблюдаются неврологические расстройства. Эксперты сравнили данные особенности течения болезни со вспышками летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после пандемии гриппа 1918 года.

Ученые изучили симптомы 43 человек с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. В результате были обнаружены 10 случаев временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, девять из которых – это острый диссеминированный энцефаломиелит. В основном, это состояние встречается у детей.

Также ученые зафиксировали восемь инсультов и восемь повреждений нервов, связанных с синдромом Гийена-Барре. Однако исследователи не обнаружили SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости. Это говорит о том, что вирус не воздействует на мозг непосредственно.

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Как сообщал Главред, ученые выяснили, что если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

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