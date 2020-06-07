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Данилюк предупредил о последствиях второй волны коронавируса в Украине

7 июня 2020, 10:42

Вторая волна COVID-19 ударит и по здоровью населения, и по экономике страны.

Александр Данилюк
Александр Данилюк прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине / Reuters

Украине стоит готовиться ко второй волне коронавируса, который заразил уже почти 27 тысяч человек в нашей стране. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По его словам, вторая волна коронавируса может быть опаснее первой. Об этом Данилюк заявил в эфире ObozTV.

"Сейчас Украина выходит из первой волны коронавируса. Я уверен: будет вторая волна", – сказал экс-секретарь СНБО.

Данилюк уверен, что вторая волна COVID-19 ударит и по здоровью населения, и по экономике страны. Он призвал власти сделать выводы из первой волны и, не тратя времени на поиски виновных, готовиться ко второй волне.

Как сообщал Главред, ранее эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит вторая, третья и четвертая волны китайского коронавируса Covid-19. По его словам, вторая волна коронавируса будет осенью, новые волны будут интенсивнее первой, считает эксперт.

Александр Данилюк СНБО коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине
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