УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии

Также врач дал ответ на вопрос об эффективности масок.

15 июля 2020, 10:19
Комаровский
Евгений Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе/ Скриншот

Использование маски помогает защититься от китайского коронавируса COVID-19, который заразил более 55 тысяч человек в Украине.

Это подтвердил известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский, отвечая на вопросы на своем канале в Youtube.

По его словам, именно маска является лучшим способом защиты от коронавируса, если нет возможности социально дистанцироваться.

Также Комаровский предостерег украинцев: здороваться за руку во время пандемии можно только в том случае, если есть возможность сразу же помыть руки.

Читайте такжеСколько прослужит маска от коронавируса в жару: вирусолог дал ответКак сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса только если будут состоять из трех слоев ткани.

Евгений Комаровский коронавирус пандемия медицинская маска коронавирус новости новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

10:30
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить
10:19
Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии Видео
10:05
Почему все глобальные реформы в Украине всегда заканчиваются провалом мнение
09:57
Бессмертная Гвардия получит еще 2 фильма
09:46
Коронавирус в Украине и мире 15 июля: за сутки заразились 217 тысяч человек
09:30
Названы умнейшие знаки Зодиака
09:10
Ученые назвали простой способ эффективно сжечь жир
09:07
Обычное сезонное заболевание: ученый сделал неожиданное заявление о COVID-19
09:00
Коронавирус в Украине пересек новую психологическую отметку Видео
08:40
Диетолог назвала самые вредные маринады для шашлыка Видео
08:35
Пока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политике мнение
08:34
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз до конца недели
07:58
Ученые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19
07:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июля: сжигающая страсть и жестокие стычки Видео
07:34
Протесты в Беларуси: ОМОН начал избивать и задерживать людей Видео
06:57
Почему скорое обесценивание гривны неизбежно и логично мнение
06:32
В один знак Зодиака с рождения встроена программа – астролог
06:07
В моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фото Фото
05:37
Стало известно, кто больше всего рискует заразиться коронавирусом
05:04
Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять