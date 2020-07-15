Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии

Евгений Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе/ Скриншот

Использование маски помогает защититься от китайского коронавируса COVID-19, который заразил более 55 тысяч человек в Украине.

Это подтвердил известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский, отвечая на вопросы на своем канале в Youtube.

По его словам, именно маска является лучшим способом защиты от коронавируса, если нет возможности социально дистанцироваться.

Также Комаровский предостерег украинцев: здороваться за руку во время пандемии можно только в том случае, если есть возможность сразу же помыть руки.

Читайте такжеСколько прослужит маска от коронавируса в жару: вирусолог дал ответКак сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса только если будут состоять из трех слоев ткани.