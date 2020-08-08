Эксперты оценили, достаточно ли денег тратится в мире на вакцину от коронавируса / УНИАН

Правительствам стран всего мира необходимо начать работать с фармакологическими компаниями ‒ для того, чтобы позаботиться о быстром доступе людей к эффективным прививкам от китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает западное деловое издание The Economist.

Однако, как полагают эксперты, глобальные усилия по производству и распространению вакцин до сих пор недостаточны. На данные цели до сих пор было выделено в общей сложности около 10 млрд долларов США.

Показатели на данный момент не точные, но приблизительно подсчеты говорят, что мир купил 4 миллиарда доз вакцин от Covid-19, которые должны быть доставлены к концу следующего года.

Вместо того чтобы рассматривать не одобренные еще вакцины через призму громадных трат, правительства должен думать о них как о страховой политике на будущее.

Поэтому правительства должны помочь фармакологическим компаниям изготавливать различные вакцины от Covid-19 в больших количествах. В идеале, речь идет о десятках миллиардов доз, которые будут готовы еще до того, как регуляторы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) какую-то из них одобрят. Это даст возможность доставлять людям вакцину-"победительницу" по всему миру очень быстро ‒ даже если миллиарды доз других препаратов придется отправить "на помойку".

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Напомним, ранее руководитель Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что на данный момент никто не знает, будет ли эффективной вакцина от коронавируса.