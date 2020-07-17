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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса

Число зараженных COVID-19 осенью-зимой будет не меньшим, чем во время начала эпидемии.

17 июля 2020, 06:33

карантин
Сезон коронавирусов немного сдвинут по отношению к гриппу / УНИАН

Вторая волна китайского коронавируса будет не менее серьезной, чем первая. Ожидать ее стоит с начала ноября до середины января.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

По его словам, число зараженных коронавирусом осенью-зимой будет не меньшим, чем во время начала эпидемии.

"Сезон коронавирусов немного сдвинут по отношению к гриппу: примерно с начала ноября до середины января. Вспышка 2020 года пришлась на конец сезона, но она наложилась на отсутствие любой иммунной прослойки. Говорить, что будет в сезон, сейчас трудно, не могу предсказать. Но не меньше, чем в начале вспышки - это да", - сказал Фаворов.

Эпидемиолог сравнил пандемию коронавируса COVID-19 c эпидемией "испанки", которая началась в 1918 году.

Читайте такжеСтанет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса"В Украине тогда учета не было, кого застрелили, а кто умер от гриппа. Но в Америке был. Так вот после 1918 года, первого года пандемии, эпидемия 1919-го была в пять раз выше. Однако с тех пор прошло сто лет. За это время и лечение стало лучше, и меры профилактики эффективнее. Ведь только в период "испанки" изобрели это социальное дистанцирование, впервые надели маски. Раньше ничего такого не знали", - отметил врач.

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

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