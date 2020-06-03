Еще одна страна Европы официально объявила о победе над COVID-19

Коронавирус удалось остановить Черногории / Фото pixabay.com

Черногория преодолела эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Об этом официально заявили власти страны.

За последние 28 дней новых случаев заболевания в Черногории не зафиксировали, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели. Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти страны заявили о том, что Черногория преодолела эпидемию Covid-19 в конце мая. Однако официально о конце эпидемии объявили 2 июня.

Теперь в Черногории официально разрешена деятельность театров и кино, также больше нет запрета на проведение свадеб и других собраний с участием не больше 200 человек. Кроме того границы открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

В Черногории были подтверждены 324 случая заражения коронавирусом, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

Как сообщал Главред, в середине мая официальные власти Словении заявили, что победили коронавирус в стране.

В конце апреля Мавритания, страна в Западной Африке на побережье Атлантического океана, также заявила, что ей удалось победить коронавирус.