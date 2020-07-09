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Пандемия COVID-19 ударила по карману: как изменилось поведение потребителей

Люди массово меняют свои привычки из-за спровоцированного коронавирусной инфекцией кризиса.

9 июля 2020, 03:22
интернет, покупки, продажи
Люди стали больше экономить и чаще пользоваться интернет-магазинами / econet.ru

Вследствие пандемии COVID-19 на рынке появился новый тип потребителя, который испытывает сложности с деньгами, пользуется в основном цифровыми технологиями и не тратит лишние финансовые средства на ненужные покупки. Такой потребитель готов сохранить свое новое поведение и в будущем.

Такие данные содержатся в отчете KPMG International Потребители и новая реальность, исследование было проведено по всему миру в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно опубликованным данным, примерно 40% участников исследования заявили о том, что они испытывают финансовые трудности и вынуждены сокращать расходы на свои постоянные покупки. Около 13% респондентов отказываются от дорогостоящих покупок.Читайте такжеЭто не кризис. Теперь так будем жить всегда

Примерно 62% респондентов при покупке ориентируются на соотношение цена/качество.

Также при осуществлении покупок 40% покупателей обращают внимание на личную безопасность потребители, а для 37% важно разнообразие товаров и услуг.

Кроме того, многие потребители значительно больше стали осуществлять покупки онлайн и использовать карты и цифровые кошельки. Сократилось посещение магазинов – 35% потребителей покупают продукты в интернет-магазинах, и только 26% (ранее 40%) ходят в обычные магазины.

Подчеркивается, что исследование провели в 12 странах с 29 мая по 8 июня 2020 года. Ученые опросили более 12 тысяч человек из США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Китая, Гонконга, ЮАР, Германии, Франции, Италии, Японии, Канады и Испании.

Ранее в Евросоюзе назвали страну, экономику которой не удалось сокрушить пандемии коронавирусной инфекции.

экономика финансы покупки потребление деньги
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