Ученые рассказали, помогает ли медицинская маска от COVID-19

Медицинская маска помогает уберечься от коронавируса / Pixabay

В период пандемии COVID-19 большинство людей взяли на вооружение рекомендации медиков, которые настоятельно советуют носить медицинскую маску во время пребывания в публичных местах. Как выяснили ученые, такие рекомендации вполне обоснованы: без маски риск заразиться коронавирусом возрастает до 17,4%, тогда как при ношении защитной маски риск составляет всего 3,1%.

Данные выводы появились в отчете группы SURGE, который опубликовало издание Lancet.

По данным обозревателей, при условии использования защитных очков и щитков вероятность заражения коронавирусной инфекцией – до 5,5%. Однако в случае отсутствия защиты вероятность подцепить COVID-19 уже 16%.

Также уберечься от китайского коронавируса помогает и соблюдение дистанции. Если один человек будет находиться от другого на расстоянии более одного метра, вероятность заражения – 2,6%. При расстоянии менее одного метра вероятность заражения увеличивается до 12,8%.

Обзор проводился по коронавирусам SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS-CoV на основе данных 172 исследований.

Ранее итальянские врачи предложили спорную гипотезу, согласно которой COVID-19 в процессе мутации фактически превращается в собственную тень и становится менее опасным для человеческого организма.