Карантин мешает обществу обрести коллективный иммунитет к коронавирусу - ученый

Карантин мешает обществу обрести иммунитет к коронавирусу / УНИАН

Коронавирус 2020, который терроризирует мир и собрал устрашающий кровавый урожай – 161 000 жизней, растолкал людей по домам, и света в конце туннеля пока не видно.

Доктор Дэвид Кац, директор-основатель Исследовательского центра Ель-Гриффин предупредил, что, хотя социальная дистанция помогает уменьшить распространение коронавируса сегодня, но она также мешает развитию "коллективного иммунитета", необходимого для общества, чтобы возобновить свою нормальную жизнь до разработки вакцины.

Кац привел пример некоторых азиатских стран, которые, по-видимому, остановили распространение китайского коронавируса с помощью стратегий карантина, но столкнулись с увеличением случаев заражения сразу после ослабления ограничений.

"Это то, что произойдет, если вы изолируете всех от всех остальных и немного подождете, пока все станет лучше, а затем опять выпускаете всех в мир", - сказал Кац.

По словам Каца, люди, которые перемещаются, заражаются и выздоравливают, тем самым естественным образом вырабатывают антитела для ингибирования дальнейшего распространения вируса среди населения.

"Вирус все еще существует. У нас нет антител. Мы просто получим их позже", - подытожил эксперт, пишет Fox news.

Читайте такжеПандемии коронавируса могло и не быть: названа самая большая ошибка КитаяНапомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.