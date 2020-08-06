Каждые 15 секунд от COVID-19 умирает человек - Reuters

Коронавирус убил уже 700 тысяч людей во всем мире / Фото pixabay.com

Число жертв коронавируса во всем мире достигло 700 тысяч человек. США, Бразилия, Индия и Мексика лидируют по росту количества погибших.

Reuters провело расчеты, основанные на данных за последние две недели, и выяснило, что в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирают около 5900 человек. Это равняется 247 людям в час или одному человеку каждые 15 секунд.

США по-прежнему лидируют по числу умерших от коронавируса. При этом президент Дональд Трамп заявил, что вспышка COVID-19 находится под контролем, насколько это возможно.

"Они (пациенты, - ред.) умирают, это правда. Что есть, то есть. Но это не значит, что мы делаем не все, что можем. Он (коронавирус, - ред.) находится под контролем настолько, насколько вы можете его контролировать. Это ужасная чума", - сказал Трамп в интервью сайту Axios.

Следом за США в антирейтинге идут Бразилия, Индия и Мексика, которая по этому показателю недавно опередила наиболее пострадавшую от вируса страну Европы – Британию.

"Даже в тех частях мира, которые, казалось бы, сдерживали распространение вируса, недавно были зафиксированы однодневные рекорды по новым случаям. Это свидетельствует о том, что битва еще далека от завершения", - отмечает Reuters.

Коронавирус в Украине 5 августа поставил антирекорд

По состоянию на среду, 5 августа, в Украине были зафиксированы 75 490 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 4 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1271.

Жертвами COVID-19 стали 1 788 человек (+24)за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 41 527 человек (+914 за сутки).