Когда человечество выработает иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз

Люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу / Фото pixabay.com

Американские и китайские ученые провели исследование и пришли к неутешительному выводу. По их версии человечество может никогда не выработать иммунитет к коронавирусу COVID-19, который уже забрал жизни почти полмиллиона людей во всем мире.

О результатах исследования написала газета South China Morning Post.

Как сообщается, ученые провели тесты на антитела у работников больниц в китайском городе Ухань, которые подвергались воздействию инфицированных пациентов на ранней стадии вспышки. По результатам исследования выяснилось, что только у четырех процентов из 23 тысяч человек обнаружили антитела.

Ученые пришли к выводу, что люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку во многих случаях они исчезают после выздоровления пациента.

"Маловероятно, что люди будут производить длительно действующие защитные антитела против этого вируса", – говорится в исследовании.

"Антитела – это молекулы, генерируемые иммунной системой для связывания с белком вируса и предотвращения его заражения клетками. Некоторые из них, такие как иммуноглобулин G или IgG, могут оставаться в организме человека в течении длительного времени", – объяснили ученые.

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Как сообщал Главред, ранее итальянский ученый Гвидо Сильвестри высказал предположение, что после заражения коронавирусом у человека может выработаться иммунитет – этот процесс может занять 6-12 месяцев. По его словам, научного подтверждения этому факту пока что нет.