Когда инфицированный COVID-19 начинает заражать: врач дал точный ответ

Человек, который переболел COVID-19, может выделять вирус более месяца / Reuters

Человек, зараженный китайским коронавирусом, начинает выделять вирус за двое суток до начала симптомов болезни. При этом опасны для окружающих и бессимптомные носители COVID-19, так как они также могут инфицировать.

Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко в интервью ТСН.

"Инкубационный период обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Вы не знаете, когда заболеете – на 5-й или 14-й день, но становитесь заразными за два дня до клинических проявлений. Поэтому необходимо изолироваться и думать не только о себе, но и о близких", – подчеркнул Яковенко.

По словам врача, также необходим определенный надзор за людьми, которые уже переболели COVID-19.

"По научным данным, человек может выделять вирус более месяца", – добавил врач.

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Как сообщал Главред, ранее американские ученые сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами коронавируса и тех инфицированных, у которых болезнь протекает без симптомов. Оказалось, что бессимптомные носители коронавируса действительно опасны.