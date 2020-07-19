УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от COVID-19 необходима, особенно для групп риска.

19 июля 2020, 09:11
коронавирус
Коронавирус заразил уже более 14 миллионов людей / Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19, который по состоянию на 19 июля заразил уже более 14 миллионов людей во всем мире, необходима. Однако ее появления стоит ожидать не ранее чем в 2021 году.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

"Чтобы была вакцина, ее нужно испытать. И уже испытывают на добровольцах. Вот в России взяли батальон солдат и вводят им препарат. А дальше как? Будут эти люди защищены или нет, никто не скажет. Нужен опыт наблюдений. Я раньше сезона 2021 года вакцину не ожидаю. По крайней мере для большого числа людей. Может быть, кому-то привьют из власть имущих или богатых, но появится ли она массово - вряд ли", - считает Фаворов.

Читайте также"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирусПри этом эпидемиолог не смог однозначно ответить на вопрос, может ли произойти так, что, когда вакцину окончательно одобрят, в ней уже не будет потребности.

"И на этот вопрос сегодня никто не ответит. Мы не знаем, и я об этом уже говорил, какая будет ситуация в следующем году. Если сезон окажется большим, многие сами иммунизируются. Но потребность в вакцине есть, вакцина необходима, особенно для групп риска", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

Напомним, ранее стало известно, что ученые - вирусологи из США добились обнадеживающего успеха - экспериментальный препарат против коронавируса, который разрабатывает компания Moderna, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

коронавирус коронавирус новости Вакцина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

09:12
Коронавирус в Украине ослабил хватку - за сутки чуть более 700 больных
09:11
Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса
09:08
Зачем Зеленский отдал Кличко Киев без борьбы мнение
09:07
Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится Видео
08:37
Что будет с курсом после назначения нового главы НБУ - прогноз эксперта
08:15
Ученые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемии Видео
08:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов Видео
06:53
Главные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске мнение
06:35
Лето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фото Фото
06:10
"Провалится за шаг до победы": астролог составил прогноз для Кличко
05:40
Президент страны-лидера по числу заражений COVID-19 сделал резонансное заявление о масках
05:30
Угроза обострения COVID-19: эксперт рассказал, кому вакцина уже не поможет Видео
04:42
Названы самые безопасные страны для туризма Видео
04:02
Тупой срез волос в тренде: самые модные стрижки с ровным срезом - фото Фото
03:30
"Вынесут вперед ногами": Касьянов объяснил, почему Путин готовит преемника
02:57
Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе
02:19
40 млн в бюджет: в Ровенской области продают разрешения на добычу янтаря
02:09
"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского Видео
01:45
Резкая вспышка COVID-19 в Каталонии: более 7,5 млн людей заставят сидеть дома 2 недели
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять