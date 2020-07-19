Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса

Коронавирус заразил уже более 14 миллионов людей / Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19, который по состоянию на 19 июля заразил уже более 14 миллионов людей во всем мире, необходима. Однако ее появления стоит ожидать не ранее чем в 2021 году.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

"Чтобы была вакцина, ее нужно испытать. И уже испытывают на добровольцах. Вот в России взяли батальон солдат и вводят им препарат. А дальше как? Будут эти люди защищены или нет, никто не скажет. Нужен опыт наблюдений. Я раньше сезона 2021 года вакцину не ожидаю. По крайней мере для большого числа людей. Может быть, кому-то привьют из власть имущих или богатых, но появится ли она массово - вряд ли", - считает Фаворов.

Читайте также"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирусПри этом эпидемиолог не смог однозначно ответить на вопрос, может ли произойти так, что, когда вакцину окончательно одобрят, в ней уже не будет потребности.

"И на этот вопрос сегодня никто не ответит. Мы не знаем, и я об этом уже говорил, какая будет ситуация в следующем году. Если сезон окажется большим, многие сами иммунизируются. Но потребность в вакцине есть, вакцина необходима, особенно для групп риска", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

Напомним, ранее стало известно, что ученые - вирусологи из США добились обнадеживающего успеха - экспериментальный препарат против коронавируса, который разрабатывает компания Moderna, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев на ранней стадии исследования.