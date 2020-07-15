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Стало известно, кто больше всего рискует заразиться коронавирусом

На развитие тяжелой формы COVID-19 влияет темп ходьбы человека.

15 июля 2020, 05:37
коронавирус
Лишний вес может повысить риск заражения коронавирусом / pixabay.com

Британские ученые провели исследование и выделили еще одну группу риска для заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Результаты научной работы опубликованы на medRxiv.

В частности, ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 400 тысяч британцев. Выяснилось, что у людей с ожирением риск развития тяжелой формы COVID-19 выше на 49 процентов.

Причем больше всех рискуют те, кто медленно ходит, независимо от телосложения. Например, люди с нормальным весом и идущие со скоростью 4,8 км/час имеют в два раза больше шансов переболеть коронавирусом в тяжелой форме, чем те, кто передвигается со скоростью 6,4 км/час.

Таким образом, именно темп ходьбы является фактором риска заражения и развития тяжелой формы COVID-19 независимо от степени ожирения.

Стоит отметить, что результаты исследования пока не прошли рецензирование.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция может стать причиной смерти от COVID-19.

Ученые назвали свое открытие "знак Габрина". Связано это с тем, что первый американский врач, умерший от коронавируса в США, доктор Фрэнк Габрин был лысым.

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