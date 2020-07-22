Врач назвала причину повторного заражения COVID-19

Коронавирус может атаковать часть людей повторно / GettyImages

Возможно ли повторное заражение китайским коронавирусом COVID-19 – пока что открытый вопрос. В частности, ранее в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщали, что пока нет подтверждения того, что пациенты, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха высказала свое мнение по этому поводу.

По ее словам, повторные случаи заражения коронавирусом могут быть связаны с каким-то индивидуальными особенностями иммунной системы.

"У части людей иммунная система может плохо отвечать как на инфекцию, так и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию", - сказала Волоха в интервью изданию Обозреватель.

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Как сообщал Главред, ранее глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове заявила, что положительный результат на COVID-19 может дать не повторное инфицирование, а отмершие клетки легких. При этом такой положительный результат не может говорить о том, что коронавирус "возродился" или вновь попал в организм человека.