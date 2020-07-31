Медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19

Это не супермаркет и не больница.
Самыми опасными местами с точки зрения заражения китайским коронавирусом COVID-19 являются места массового скопления людей. Особенно если человек там находится без маски.
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты своего масштабного исследования о рисках заразиться коронавирусом, передают Вести Израиля.
Ученые изучали поведение людей в общественных местах после снятия коронавирусных ограничений и сопоставляли это с данными о способах и путях передачи COVID-19. В результате был составлен рейтинг возможных мест заражения по уровню опасности. Оказалось, что сходить в супермаркет не так опасно, как, например, на детскую площадку или в ночной клуб.
Занятия с наименьшей опасностью заражения COVID-19
- доставка еды;
- занятия спортом на воздухе;
- детские игры (речь идет о подростках);
- пользование одним туалетом в доме;
- заправка машин на АЗС;
- кемпинг;
- посещения музея;
- поход в гости в другую семью;
- посещение врача;
- еда за пределами дома;
- покупки в супермаркете;
- отдых на пляже;
- ходьба по оживленной улице.
Занятия со средней степенью опасности заражения COVID-19
- купание в общественном бассейне;
- посещение торгового центра;
- пользование общественным туалетом;
- пикник на природе;
- пребывание в гостинице;
- посещение кинотеатра;
- занятия в школе и летние лагеря;
- посещение казино;
- работа в общем офисе;
- посещение парикмахерской;
- активные игры на спортивной площадке;
- перелеты;
- посещение ресторана;
- поездка в автобусе или поезде;
- занятия в спортзале;
- боулинг;
- посещение пожилого человека в его доме;
- игра в баскетбол;
- посещение свадьбы;
- рукопожатие или объятия;
- отсутствие медицинской маски;
- обед в общественной столовой;
- игра на детских площадках.
Наиболее опасные занятия
- посещение спектакля или концерта;
- посещение синагоги, церкви или мечети;
- посещение стадиона;
- посещение паба (внутри помещения);
- вечеринка (внутри помещения);
- посещение ночного клуба.
Как сообщал Главред, ранее врач-иммунолог Борис Донской рассказал, как не заразиться COVID-19 на море и в реке.
Напомним, в начале июля в поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе.
Кроме того, в Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен отдых народных депутатов Украины в одном из ночных клубов во время карантина.