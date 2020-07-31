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Медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19

31 июля 2020, 09:49

Это не супермаркет и не больница.

коронавирус
Прогулка по оживленной улице несет небольшую опасность заражения / Фото pixabay.com

Самыми опасными местами с точки зрения заражения китайским коронавирусом COVID-19 являются места массового скопления людей. Особенно если человек там находится без маски.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты своего масштабного исследования о рисках заразиться коронавирусом, передают Вести Израиля.

Ученые изучали поведение людей в общественных местах после снятия коронавирусных ограничений и сопоставляли это с данными о способах и путях передачи COVID-19. В результате был составлен рейтинг возможных мест заражения по уровню опасности. Оказалось, что сходить в супермаркет не так опасно, как, например, на детскую площадку или в ночной клуб.

Занятия с наименьшей опасностью заражения COVID-19

  • доставка еды;
  • занятия спортом на воздухе;
  • детские игры (речь идет о подростках);
  • пользование одним туалетом в доме;
  • заправка машин на АЗС;
  • кемпинг;
  • посещения музея;
  • поход в гости в другую семью;
  • посещение врача;
  • еда за пределами дома;
  • покупки в супермаркете;
  • отдых на пляже;
  • ходьба по оживленной улице.

Занятия со средней степенью опасности заражения COVID-19

  • купание в общественном бассейне;
  • посещение торгового центра;
  • пользование общественным туалетом;
  • пикник на природе;
  • пребывание в гостинице;
  • посещение кинотеатра;
  • занятия в школе и летние лагеря;
  • посещение казино;
  • работа в общем офисе;
  • посещение парикмахерской;
  • активные игры на спортивной площадке;
  • перелеты;
  • посещение ресторана;
  • поездка в автобусе или поезде;
  • занятия в спортзале;
  • боулинг;
  • посещение пожилого человека в его доме;
  • игра в баскетбол;
  • посещение свадьбы;
  • рукопожатие или объятия;
  • отсутствие медицинской маски;
  • обед в общественной столовой;
  • игра на детских площадках.

Наиболее опасные занятия

  • посещение спектакля или концерта;
  • посещение синагоги, церкви или мечети;
  • посещение стадиона;
  • посещение паба (внутри помещения);
  • вечеринка (внутри помещения);
  • посещение ночного клуба.

Как сообщал Главред, ранее врач-иммунолог Борис Донской рассказал, как не заразиться COVID-19 на море и в реке.

Напомним, в начале июля в поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе.

Кроме того, в Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен отдых народных депутатов Украины в одном из ночных клубов во время карантина.

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