Медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19

Прогулка по оживленной улице несет небольшую опасность заражения / Фото pixabay.com

Самыми опасными местами с точки зрения заражения китайским коронавирусом COVID-19 являются места массового скопления людей. Особенно если человек там находится без маски.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты своего масштабного исследования о рисках заразиться коронавирусом, передают Вести Израиля.

Ученые изучали поведение людей в общественных местах после снятия коронавирусных ограничений и сопоставляли это с данными о способах и путях передачи COVID-19. В результате был составлен рейтинг возможных мест заражения по уровню опасности. Оказалось, что сходить в супермаркет не так опасно, как, например, на детскую площадку или в ночной клуб.

Занятия с наименьшей опасностью заражения COVID-19

доставка еды;

занятия спортом на воздухе;

детские игры (речь идет о подростках);

пользование одним туалетом в доме;

заправка машин на АЗС;

кемпинг;

посещения музея;

поход в гости в другую семью;

посещение врача;

еда за пределами дома;

покупки в супермаркете;

отдых на пляже;

ходьба по оживленной улице.

Занятия со средней степенью опасности заражения COVID-19

купание в общественном бассейне;

посещение торгового центра;

пользование общественным туалетом;

пикник на природе;

пребывание в гостинице;

посещение кинотеатра;

занятия в школе и летние лагеря;

посещение казино;

работа в общем офисе;

посещение парикмахерской;

активные игры на спортивной площадке;

перелеты;

посещение ресторана;

поездка в автобусе или поезде;

занятия в спортзале;

боулинг;

посещение пожилого человека в его доме;

игра в баскетбол;

посещение свадьбы;

рукопожатие или объятия;

отсутствие медицинской маски;

обед в общественной столовой;

игра на детских площадках.

Наиболее опасные занятия

посещение спектакля или концерта;

посещение синагоги, церкви или мечети;

посещение стадиона;

посещение паба (внутри помещения);

вечеринка (внутри помещения);

посещение ночного клуба.

Как сообщал Главред, ранее врач-иммунолог Борис Донской рассказал, как не заразиться COVID-19 на море и в реке.

Напомним, в начале июля в поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе.

Кроме того, в Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен отдых народных депутатов Украины в одном из ночных клубов во время карантина.