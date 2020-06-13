В ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом

Люди должны помнить о коронавирусе и летом / Фото pixabay.com

Высокая температура воздуха летом не станет причиной снижения вероятности заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Даже в летнюю жару можно заразиться китайским вирусом.

Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, сообщает Белта.

По его словам, COVID-19 активно распространяется в странах с совершенно разным климатом. Поэтому летняя жара не является каким-либо особым фактором, который поможет уберечься от коронавируса.

"По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится", - сказал Бердыклычев.

Также он подчеркнул, что людям, несмотря на определенную усталость от эпидемиологической ситуации, нужно помнить, что опасность по-прежнему остается, а коронавирус COVID-19 никуда не исчез.

Напомним, по мнению японского врача-инфекциониста Акихиро Сато, вторая волна COVID-19 может наступить уже этим летом. Причем он считает, что вероятность реализации его прогноза – 90%.

Ранее врач рассказала, как уберечься от коронавирусной инфекции в период летней жары.