На вакцины против COVID-19 тратят слишком мало денег - эксперт

Страны заказали примерно 4 млрд доз вакцины от коронавируса / Reuters

Разные страны выделили приблизительно 10 миллиардов долларов, чтобы обеспечить будущие поставки вакцин против кронавируса SARS-CoV-2. Эта сумма внушительная, но даже близко не достаточная. Кроме того вакцины не хватит на всех.

Об этом говорится в редакционной колонке The Economist, передает ТАСС.

От COVID-19 умерли около 700 тыс. человек, каждую неделю добавляется еще 40 тыс. смертей. Мировой ВВП в первом полугодии сократился где-то на 8% — это крупнейший спад со времен Великой депрессии. Поскольку ситуация катастрофическая, вероятно, вакцины удастся создать быстрее обычного. Но если это получится, то их не хватит на всех.

По грубым подсчетам, страны заказали примерно 4 млрд доз. Этого хватит только на половину населения планеты. Но каждому может понадобиться две или более доз. Какие-то из этих вакцин не получат регистрацию. Другие не обеспечат полную защиту. Третьи не подойдут пожилым людям. Так что даже те страны, которые заказали более двух доз на своих жителей, заказали слишком мало.

В статье отмечается, что вакцины-кандидаты с недоказанными эффективностью и безопасностью следует рассматривать как страховку, а не расточительство. Неизвестно, какая из них получится удачной. Правительства должны помочь фармацевтическим компаниям произвести десятки миллиардов доз задолго до того, как та или иная вакцина получит регистрацию. Какие-то придется выбросить, но остальные позволят быстро привить людей.

Даже если увеличить расходы вдесятеро — до 100 млрд долларов, то это не так уж много по сравнению с 7 трлн долларов, которые стоила поддержка экономики. Настоящим расточительством будет ждать, пока появится пригодная вакцина, и только потом начать производство. Если это позволит сократить время хотя бы на неделю, можно потратить все 200 млрд долларов, пишет издание.

Читайте такжеСтало известно, когда массово начнут использовать путинскую вакцину от коронавирусаЧтобы бедные страны не остались ни с чем, вакцины для них надо субсидировать, а производство наладить в разных местах. При этом избиратели могут обвинить политиков в том, что те тратят деньги на ветер, но нужно быть рациональным: страховку покупают до, а не после, резюмирует автор статьи.

Как сообщал Главред, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).