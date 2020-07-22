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Когда будет вакцина от COVID-19 и сколько она будет стоить: неожиданная цена и сроки

Вакцину могут запустить в продажу по цене ее себестоимости.

22 июля 2020, 10:13
Вакцина, коронавирус
Вакцина от COVID-19 может появиться уже к концу 2020 года / Global Look Press

Вакцина против коронавирусной инфекции может появиться уже к концу 2020 года. Стоимость препарата должна составить 2,5 евро (80 украинских гривен).

Такое заявление сделал Паскаль Осорио, глава фармкомпании AstraZeneca, задействованной в разработке вакцины от COVID-19 совместно с учеными Оксфордского университета, сообщает The Independent.

По его словам, существует цель сделать препарат против коронавирусной инфекции максимально доступным. Поэтому вакцину планируют продавать без наценки.Читайте такжеМассовая вакцинация в Украине: Ляшко обратился с заявлением

"Наша цель – донести вакцину до каждого и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет около 2,5 евро за единицу", – утверждает он.

Также Осорио добавил, что если все подготовительные мероприятия пройдут успешно, вакцину от COVID-19 можно ожидать ближе к концу текущего года.

"Мы проводим клинические испытания, которые позволяют нам выиграть время", – подчеркнул гендиректор компании.Читайте такжеВторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию

Ранее доктор-инфекционист Алла Волоха заявила, что препарат от COVID-19 может появиться в 2021 году. В первое время производство вакцины будет ограничено.

Ранее в Минздраве рассказали, кому из украинцев проведут вакцинацию против коронавирусной инфекции в первую очередь.

коронавирус Вакцина Covid-19
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