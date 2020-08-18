Первый патент на вакцину против COVID-19 выдали в Китае

Ad5-nCoV еще в марте стала первой вакциной в Китае, которую допустили к клиническим исследованиям / Фото pixabay.com

В Китае выдали первый патент на вакцину против коронавируса, который заразил почти 22 миллиона людей во всем мире. Патент на вакцину с названием Ad5-nCoV получил отечественный разработчик.

Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.

Вакцину против COVID-19 на основе аденовирусного вектора разработали Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и китайская биофармацевтическая фирма CanSino Biologics. Исследователей возглавлял китайский военный инфекционист Чен Вэй.

Ad5-nCoV еще в марте стала первой вакциной в Китае, которую допустили к клиническим исследованиям.

Отмечается, что в случае вспышки массовое производство вакцины успеют запустить в кратчайшие сроки.

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Как сообщал Главред, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).

Позже стало известно, когда массово начнут использовать путинскую вакцину от коронавируса.