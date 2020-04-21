Отец и бабушка в реанимации: на Буковине умерли молодые братья с Covid-19

Андрей и Иван Фрунзе умерли от коронавируса / Фото: molbuk.ua

В Черновицкой области 21 апреля умер 25-летний житель села Иживцы с подозрением на Covid-19, а днем ранее от коронавируса скончался его родной младший брат.

Как сообщает Черновицкий проминь, трагедия произошла в Сторожинецкой центральной районной больнице.

Андрей и Иван Фрунзе были госпитализированы в больницу с подозрением на коронавирус накануне праздничных выходных. Состояние их ухудшилось, оба были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице также находятся отец и бабушка погибших.

"У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких более 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка ребят. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня в одной могиле мама вместе с сыном. У родителей остался еще один сын", — цитирует СМИ главу Чудейской ОТГ.

У погибших парней есть еще старший брат, у которого первого в селе лабораторно подтвердили коронавирус. Однако мужчина перенес заболевание легко и быстро выздоровел, но заразил других членов своей семьи.

Друзья пишут в соцсетях слова соболезнования и сожаления в связи со смертью Андрея и Ивана.

"Мы не забудем тебя никогда, ты навсегда в наших сердцах!", "Отдыхай с миром, Андрюша! Пусть земля тебе будет пухом!", - пишут в соцсетях.

Напомним, в Луцком районе Волынской области внезапно, без сопутствующих симптомов, умер 19-летний парень, у которого уже впоследствии диагностировали Covid-19.

Как ранее сообщалось, в ВОЗ заявили, что коронавирус убивает в 10 раз больше людей, чем свиной грипп.