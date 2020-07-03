Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины / Фото: Zaxid.net

С пятницы, 3 июля, Польша возвращает карантин для пассажиров, которые прилетают в страну из Украины. Соответствующее решение было принято главой МВД Польши.

Как свидетельствует документ, Украину исключили из списка стран, не являющихся членами Европейского союза и гражданам которых после прилета не обязательного соблюдать карантин.

В распоряжении указаны категории граждан, на которых не будут распространяться жесткие меры контроля. В частности, свободно попасть на территорию Польши смогут:

ученики;

студенты различных форм обучения;

слушатели вузов последипломного образования;

аспиранты.

Данные категории людей должны будут показать на границе документ, подтверждающий факт их обучения в Польше.

Кроме того, от карантина освободят и ученых, которые проводят в стране-члене ЕС научную или исследовательскую деятельность.

Как сообщал Главред, с 1 июля Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной. Первые рейсы из Польши принял международный аэропорт Киев.

Возобновление пассажирских авиаперелетов между Польшей и Украиной стало возможным после издания польским Советом министров распоряжения от 30 июня, согласно которому Украину исключили из списка стран, с которыми запрещено осуществление регулярных авиарейсов по причине пандемии коронавирусной инфекции.