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Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Украину исключили из списка стран, не являющихся членами ЕС, гражданам которых после прилета не обязательного соблюдать карантин.

3 июля 2020, 07:36
Польша
Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины / Фото: Zaxid.net

С пятницы, 3 июля, Польша возвращает карантин для пассажиров, которые прилетают в страну из Украины. Соответствующее решение было принято главой МВД Польши.

Как свидетельствует документ, Украину исключили из списка стран, не являющихся членами Европейского союза и гражданам которых после прилета не обязательного соблюдать карантин.

В распоряжении указаны категории граждан, на которых не будут распространяться жесткие меры контроля. В частности, свободно попасть на территорию Польши смогут:

  • ученики;
  • студенты различных форм обучения;
  • слушатели вузов последипломного образования;
  • аспиранты.

Данные категории людей должны будут показать на границе документ, подтверждающий факт их обучения в Польше.

Кроме того, от карантина освободят и ученых, которые проводят в стране-члене ЕС научную или исследовательскую деятельность.

Как сообщал Главред, с 1 июля Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной. Первые рейсы из Польши принял международный аэропорт Киев.

Возобновление пассажирских авиаперелетов между Польшей и Украиной стало возможным после издания польским Советом министров распоряжения от 30 июня, согласно которому Украину исключили из списка стран, с которыми запрещено осуществление регулярных авиарейсов по причине пандемии коронавирусной инфекции.

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