Врач рассказала, поможет ли солнце в борьбе против COVID-19

Солнце стимулирует выработку витамина D / 1zoom.ru

Отдых на солнце, загар и витамин D оказывают положительное влияние на иммунную систему в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако всего должно быть в меру.

Об этом заявила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха в интервью изданию Обозреватель.

"Отдых на солнышке в меру – положительный для иммунной системы. Витамин D – да, он должен быть в достаточном количестве. Да, солнце стимулирует выработку витамина D, он тоже важен для работы иммунной системы, но солнца не должно быть много", - сказала врач.

По ее словам, перегрев и обгорание на солнце могут давать негативный эффект.

Читайте такжеРассадник инфекции: как не заразиться COVID-19 на море и в реке – врачПри этом Алла Волоха отметила, что нет ничего хорошего в том, что сейчас все ринулись на отдых на море и при этом не пользуются масками и не соблюдают дистанцию.

"Ничего полезного в этом точно не вижу. Понятно, что это, наверное, какая-то психологическая разгрузка для людей, которые совершенно устали от карантина. Они хотят отвлечься от всего этого. Психологически это, может быть, и полезно, но в отношении коронавируса – опасно в плане инфекционных заболеваний", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что во время пандемии коронавируса очень важно не разрушать и поддерживать нормальную работу иммунитета. А вот его укрепление является мифом.

Как сообщал Главред, израильский врач Борис Бриль считает, что в море можно заразиться китайским коронавирусом, если плотность купающихся высокая.