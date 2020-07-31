Появились новые доказательства, что Китай скрывал вспышку COVID-19

Пекин поручил ученым и врачам молчать об опасности / Reuters

Исследователь из Университета Гонконга Юэн Квок-юнг заявил, что предупреждал китайское правительство о том, что вирус SARS-CoV-2, впоследствии спровоцировавший пандемию COVID-19, может передаваться от человека к человеку, но его предупреждения были обнародованы с задержкой в одну неделю.

Ученый диагностировал семью из семи человек с новым коронавирусом в Шэньчжэне в 1100 километрах от Уханя, который считается первым эпицентром пандемии, сообщает BBC.

Только несколько членов семьи были в Ухане, что вызвало опасение об инфекционной природе вируса. Юэн заявил, что он немедленно сообщил об этом властям в Пекине.

По его словам, он предупредил правительство Китая об опасности нового вируса 12 января, но его слова не были опубликованы до 19 числа.

По словам профессора, вещественные доказательства были уничтожены, и реакция китайского правительства на клинические результаты была медленной.

Помимо сокрытия того факта, что эта болезнь может передаваться среди людей, Пекин, как сообщается, поручил ученым и врачам хранить молчание об этой ситуации. Тем не менее, они пытались предупредить друг друга о серьезности нового коронавируса. Однако им было приказано остановиться.

Читайте такжеПочему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истиныСообщается также, что Юэн помог обнаружить вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002 году.

Напомним, в феврале СМИ выяснили, что 34-летний врач из Китая Ли Вэньлян знал о коронавирусе еще 30 декабря. Как сообщал телеканал CNN, именно в этот день врач написал в группе в соцсети WeChat следующее: "у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице".