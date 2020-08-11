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Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19

11 августа 2020, 12:06

Препарат разрабатывал центр им. Н. Гамалеи, вакцину планировали зарегистрировать 12 августа.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил во вторник, 11 августа, открывая совещание с членами правительства, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции",— сказал Путин.

Как известно, препарат разрабатывал центр им. Н. Гамалеи, вакцину планировали зарегистрировать 12 августа. Первыми получателями вакцины центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди.

Читайте такжеВакцина от коронавируса таит опасность: ученый сделал громкое заявлениеКак сообщал Главред, ранее в Великобритании заявили, что если в октябре 2020 появится российская вакцина от коронавируса COVID-19, то страна намерена отказаться от предложения купить препарат, если оно поступит.

Отмечается, что Россия не опубликовала никаких научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность препарата. Эксперты общественного здравоохранения подчеркивают, что Британия не сможет принять вакцину из другой страны без соблюдения всех международно признанных протоколов.

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