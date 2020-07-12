Россия похвасталась созданием "первой в мире вакцины от COVID-19"

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ завершили / Фото pixabay.com

В России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19, который заразил уже 12,7 миллиона человек во всем мире.

Испытание проводил Сеченовский университет, пишет РИА Новости. Планируется, что первая группа подопытных будет выписана уже 15 июля, а вторая – 20 июля. Сообщается, что за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение. Медики оценят, как ведет себя иммунитет этих людей.

Задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека. По утверждению российских ученых, этого удалось добиться.

Читайте также"Засеяли" коронавирусом: эксперт увидел "российский след" в пандемии COVID-19Суть эксперимента заключалась в следующем: добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая – две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации у добровольцев якобы не было обнаружено никаких негативных реакций.

Все люди, участвовавшие в исследовании, длительный период находились в изоляции и были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Как сообщал Главред, ранее доктор Дэвид Набарро, профессор глобального здравоохранения в Имперском колледже Лондона заявлял, что вакцина от коронавируса может не появиться.