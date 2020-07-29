Озвучена цена американской вакцины от коронавируса

Разработкой вакцины от коронавируса занимается компания Moderna / Фото pixabay.com

Американская компания Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, планирует продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1 540 грн).

Такая цена будет действовать, предположительно, для США и стран с высоким уровнем дохода, пишет Financial Times.

При этом компания Moderna может пересмотреть цены на курс вакцины, так как компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз препарата по стоимости в 19,5 доллара.

Читайте такжеСтепанов рассказал, будут ли вакцину от коронавируса раздавать бесплатноКак сообщал Главред, ранее стало известно, что ученые - вирусологи добились обнадеживающего успеха - экспериментальный препарат, который разрабатывает компания Moderna для борьбы с COVID-19, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

Напомним, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину от коронавируса будут поставлять в другие страны.