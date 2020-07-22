"Позорный клуб наций": в США выступили с серьезным обвинением в адрес Китая из-за COVID-19

В Штатах обвинили Китай в попытках украсть исследование о вакцине против COVID-19 / УНИАН

Минюст США выступил с обвинением в адрес двух хакеров из Китая – Ли Сяоюя и Донга Цзянжи – в их работе на Министерство государственной безопасности КНР и кибератаке на исследования, направленные на создание вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

Согласно версии Вашингтона, работавшие на Китай хакеры активно изучали компьютерные сети американских биолого-технических компаний на предмет обнаружения их уязвимости. Данные компании занимаются разработкой вакцины, технологий тестирования и методов лечение COVID-19. Целью хакеров называют попытку украсть информацию о текущих разработках, направленных на уничтожение коронавирусной угрозы. Удалось ли хакерам похитить данные, в ведомстве не указывают.

Помимо этого, как утверждается в обвинительном акте, хакеры осуществляли свою деятельность более 10 лет, причем действовали как в своих интересах, так и в интересах Китая. Также им инкриминируют взлом компьютерных сетей Австралии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Японии и ряда других стран.Читайте такжеВрач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса

По версии американского Минюста, хакеры сумели похитить терабайты данных в сфере производства высоких технологий, которые включают разработку медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Хакерам грозит от 2 до 10 лет заключения свободы.

Также в Минюсте выступили с жесткой критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в укрывательстве лиц, которые, согласно американскому законодательству, являются преступниками.

"Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, теперь занял свое место в этом позорном клубе наций, предоставляющих убежище киберпреступникам", - подчеркнул помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.

Ранее Великобритания обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине против коронавируса. Лондон обещает привлечь Москву к ответственности за такие действия, в Кремле все обвинения отрицают.