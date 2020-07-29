Трамп собрался поставлять американскую вакцину от COVID-19 в другие страны

Глава Белого дома ожидает, что США выпустят 500 млн доз вакцины от коронавируса.
Американскую вакцину от коронавируса, который по состоянию на 29 июля заразил уже 16,6 миллиона людей во всем мире, будут поставлять в другие страны.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер отметил, что когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране.
"Возможно, мы будем поставлять большое количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал президент.
Он добавил, что сначала США смогут произвести 100 млн доз вакцин, как только получат все необходимые разрешения. А вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.
Как известно, США - на первом месте в мире по числу зараженных COVID-19. По состоянию на 29 июля в стране зарегистрировали 4 351 997 инфицированных. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 149 256 человек.
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Напомним, в ведущей учебной больнице в Нью-Дели в Индии сообщили о том, что была введена первая доза пробной вакцины COVID-19.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что вакцина против коронавируса может появиться уже в середине 2021 года. Из всего количества препаратов, которые сейчас находятся на стадии разработки, лишь два или три, вероятно, будут эффективны в борьбе с COVID-19.