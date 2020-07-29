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Трамп собрался поставлять американскую вакцину от COVID-19 в другие страны

29 июля 2020, 08:00

Глава Белого дома ожидает, что США выпустят 500 млн доз вакцины от коронавируса.

Дональд Трамп
Дональд Трамп сделал важное заявление о вакцине от COVID-19/ GettyImages

Американскую вакцину от коронавируса, который по состоянию на 29 июля заразил уже 16,6 миллиона людей во всем мире, будут поставлять в другие страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране.

"Возможно, мы будем поставлять большое количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал президент.

Он добавил, что сначала США смогут произвести 100 млн доз вакцин, как только получат все необходимые разрешения. А вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.

Как известно, США - на первом месте в мире по числу зараженных COVID-19. По состоянию на 29 июля в стране зарегистрировали 4 351 997 инфицированных. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 149 256 человек.

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Напомним, в ведущей учебной больнице в Нью-Дели в Индии сообщили о том, что была введена первая доза пробной вакцины COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что вакцина против коронавируса может появиться уже в середине 2021 года. Из всего количества препаратов, которые сейчас находятся на стадии разработки, лишь два или три, вероятно, будут эффективны в борьбе с COVID-19.

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