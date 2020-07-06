Опасность повсюду: ученые бьют тревогу из-за коронавируса

Коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц / pixabay.com

Ученые обнаружили новую опасность китайского коронавируса COVID-19, которым заразились почти 11,5 миллиона человек во всем мире.

Как сообщает The New York Times, 239 ученых и 32 стран мира написали открытое письмо и направили его во Всемирную организацию здравоохранения. Они утверждают, что коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании.

В частности, ученые отмечают, что "коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино". Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.

"Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома", - говорится в открытом письме.

В связи этим ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

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Как сообщал Главред, ранее ученые из США озвучили новую версию происхождения COVID-19.

Напомним, группа итальянских медиков убеждена, что китайский коронавирус настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет получена рабочая вакцина.