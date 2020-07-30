Стал более заразным: ученые бьют тревогу из-за новой мутации COVID-19

Коронавирус из Китая мутировал/ Фото Reuters

Китайский коронавирус 2020, который заразил почти 17 миллионов человек во всем мире, научился лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.

Об изменениях, происходящих с COVID-19, сообщили ученые Гонконга, пишет ТАСС.

Исследователи сравнили штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы они обнаружили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования. Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", – отметил доцент Гилман Сиу из местного Политеха.

Читайте такжеВакцина от COVID-19 потеряет смысл: эксперт ошеломил прогнозомКак сообщал Главред, ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

В свою очередь, португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус 2020.