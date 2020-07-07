Ученые дали удручающий прогноз об иммунитете к COVID-19

Антитела к коронавирусу остаются у очень малого количества населения / УНИАН

Ученые дали неутешительный прогноз относительно того, сформируется ли у человечества коллективный иммунитет к китайскому коронавирусу, которым заразились уже 11,6 миллиона человек во всем мире.

По прогнозам ученых, формирование коллективного иммунитета от COVID-19 может быть невозможным, так как даже при сильных вспышках эпидемии антитела остаются у очень малого количества населения, сообщает CNN со ссылкой на проведенное исследование.

Ученые проверили 61 тысячу жителей Испании. Как известно, эта страна стала одним из самых пострадавших от пандемии регионов Европы. В результате выяснилось, что несмотря на большое количество смертей (по состоянию на 7 июля – более 28 тысяч человек), антитела к COVID-19 выработались только у 5% населения. При этом остальные 95% жителей страны все еще уязвимы для коронавируса. Подобные результаты показали и более ранние исследования в Швейцарии, Китае и США.

Читайте такжеКогда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19В связи с этим, глава Женевского центра возникающих вирусных заболеваний Изабелла Экерле отметила, что формирование коллективного иммунитета недостижимо.

"В свете этих результатов любой предложенный подход к достижению коллективного иммунитета посредством естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым", – заявила она.

Как сообщал Главред, главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко ранее заявил, что о коллективном иммунитете к коронавирусу, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины.