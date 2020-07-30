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Ученые доказали опасность бессимптомных носителей COVID-19

30 июля 2020, 08:43

В организмах пациентов с симптомами и без содержится почти одинаковое количество частиц вируса.

коронавирус
Коронавирус без симптомов также несет опасность для окружающих / Фото pixabay.com

Американские ученые сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами коронавируса и тех инфицированных, у которых болезнь протекает без симптомов.

Оказалось, что бессимптомные носители коронавируса действительно опасны. Результаты исследования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек, опубликованы на портале medRxiv, передает Рамблер.

Ученые выяснили, что вирусная нагрузка у обоих групп пациентов с COVID-19 распределяется примерно одинаково. В организмах пациентов содержится почти одинаковое количество частиц вируса.

Таким образом ученые убедились, что оба типа носителей коронавируса несут опасность для окружающих.

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Как сообщал Главред, ранее доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса.

Напомним, коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек.

По состоянию на утро четверга, 30 июля, в мире зарегистрированы 16 978 206 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 311 076 новых зараженных.

При этом 666 239 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 7 194 человека.

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