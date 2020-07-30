Ученые доказали опасность бессимптомных носителей COVID-19

В организмах пациентов с симптомами и без содержится почти одинаковое количество частиц вируса.
Американские ученые сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами коронавируса и тех инфицированных, у которых болезнь протекает без симптомов.
Оказалось, что бессимптомные носители коронавируса действительно опасны. Результаты исследования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек, опубликованы на портале medRxiv, передает Рамблер.
Ученые выяснили, что вирусная нагрузка у обоих групп пациентов с COVID-19 распределяется примерно одинаково. В организмах пациентов содержится почти одинаковое количество частиц вируса.
Таким образом ученые убедились, что оба типа носителей коронавируса несут опасность для окружающих.
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Как сообщал Главред, ранее доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса.
Напомним, коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек.
По состоянию на утро четверга, 30 июля, в мире зарегистрированы 16 978 206 случаев заражения коронавирусом.
За сутки добавились 311 076 новых зараженных.
При этом 666 239 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 7 194 человека.