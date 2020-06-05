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Ученые докопались до возможной причины пандемии коронавируса

5 июня 2020, 06:33

Последовательность в белках SARS-CoV-2 идентична части человеческого белка.

Коронавирус
Выяснились уникальные особенности вируса SARS-CoV-2 / Фото pixabay.com

Ученые Кембриджского университета обнаружили уникальную особенность вируса SARS-CoV-2, провоцирующего болезнь COVID-19, которая вероятно и привела к такому огромному числу инфицированных коронавирусом во всем мире.

В ходе исследований ученым удалось обнаружить в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Об этом говорится в отчете исследования, опубликованном на сайте научного журнала eLife.

Отмечается, что микробиологи обнаружили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Ученые заметили, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.

Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

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Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Как сообщал Главред, микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил нашел способ снизить риски заражения коронавирусом COVID-19.

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